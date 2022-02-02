Президент России обменялся мнениями с премьером Британии по ситуации на Донбассе.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обвинил Украину в "хроническом саботаже" Минских договоренностей.

Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся 2 февраля.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями в контексте ситуации на Донбассе и по обеспечению "долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности РФ".

"Президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом Минских договорённостей", – говорится в сообщении.

Кроме того, Путин поддал критике политику открытых дверей НАТО и заявил о неготовности Альянса "адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности".

Читайте такжеЗеленский о Минских соглашениях: мы должны делать что-то, что защищает нашу странуНапомним, 1 февраля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что считает выполнение Минских соглашений очень опасной вещью для Украины.

По его словам, соглашения, "которые были подписаны под дулом российского автомата, не могут быть действующими... И то время, которое прошло после их подписания, как раз и говорит о том, что их выполнить невозможно".

Он считает, что та "чушь, которая записана в этих документах, это полный нонсенс".

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