В поздравлении к президенту США Джо Байдену Путин написал, что две страны могут и должны "взаимодействовать конструктивно для преодоления общих вызовов".

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом глав 42 государств, в том числе США и Ватикана, однако в поздравлении не оказалось имен президентов Украины Владимира Зеленского и Грузии Саломе Зурабишвили.

Без поздравлений Путина остались и лидеры стран Балтии – Литвы, Латвии и Эстонии, сообщает Голос Америки.

Путин поздравил в том числе Александра Лукашенко, председателя КНР Си Цзиньпина, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и королеву Елизавету II, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Турции Реджепа Эрдогана, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

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В поздравлении к президенту США Джо Байдену Путин написал, что две страны могут и должны "взаимодействовать конструктивно для преодоления общих вызовов".

В прошлом году президент России также не поздравлял Зеленского и Зурабишвили с Новым годом. В 2019 году Путин впервые за шесть лет поздравил президента Украины с Новым годом в ходе телефонного разговора. Тогда они обсуждали обмен удерживаемых граждан, который прошел 29 декабря, и составляли списки для будущих обменов.

Предыдущего президента Украины Петра Порошенко Путин не поздравлял ни разу. Последний раз российский президент поздравлял украинского в 2013 году, до аннексии Крыма и войны на Донбассе.