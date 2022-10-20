Обама призывает действовать в поддержке Украины так, чтобы избежать прямого военного соприкосновения РФ и США.

Экс-президент США Барак Обама вдруг появился и высказался о событиях в Украине и поддержке Киева. В частности, что Запад должен определить ее границы.

Что на самом деле имел в виду политик, объяснил Андрей Пионтковский на канале ФЕЙГИН LIVE.

"На днях вышел из тени крестный отец Путин-ферштейн-линии Барак Хусейнович Обама... Он очень хитрый человек, он сначала говорил правильные вещи: мы не должны подсказывать Украине, где она должна остановиться, когда нужно заключать мир; но в конце концов у нас есть свои национальные интересы, которые не всегда совпадают с интересами Украины", - перефразирует слова Обамы Пионтковский.

Он отметил, что Барак Обама призывает действовать в поддержке Украины так, чтобы избежать прямого военного соприкосновения РФ и США.

"Знакомая песня всех путин-ферштейнов в мире. Знакомая песня, с которой приезжали Драги, Макрон и Шольц в Киев... Я далек от мысли предполагать, что Обама - агент Путина. Просто в США - мощнейшая традиция изоляционизма", - говорит Пионтковский.

Барак Обама о режиме Путина

Ранее 44-ый президент США Барак Обама заявил, что российская власть Владимира Путина является более изолированной, чем кремлевский режим времен СССР.

Он обеспокоен тем, что линии связи между Белым домом и Кремлем очень слабы на протяжении длительного времени.

"Я думаю, что сейчас мы имеем дело с типом российского режима, который на самом деле еще более централизован, еще более изолирован и закрыт. Я думаю, что Путин консолидировал процесс принятия решений до такой степени, какой мы не видели даже в советское время", - отметил Обама.

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