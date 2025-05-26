После того, как в ночь на 25 мая Россия нанесла массированную атаку по Украине, президент США Дональд Трамп на это не отреагировал. Когда же РФ повторила атаку в ночь на 26 мая, глава Белого дома заявил, что у него были очень хорошие отношения с Путиным, но "с ним что-то случилось": "Он совсем сошел с ума! Он без надобности убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники запускают по городам в Украине без всякой причины".

Но на самом деле российский диктатор "совсем сошел с ума" гораздо раньше. Когда организовал бомбардировки многоквартирных кварталов в России, чтобы обеспечить свой приход к власти. Потом он разрушил чеченские города и убивал чеченцев. В 2008 году уже была Грузия. В 2014 году Путин вторгся в Украину.

Он не просто "сошел с ума". Владимир Путин ответственен за убийство почти 300 пассажиров рейса МН17. Позже он помог расправиться с десятками тысяч сирийцев. А дальше, в 2022 году, начал полномасштабное вторжение в Украину, убив десятки тысяч украинцев, убив более 660 детей и похитив по меньшей мере 20 тысяч несовершеннолетних.

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Владимир Путин является соучастником актов геноцида в Буче, Ирпене, Бородянке, Изюме, Мариуполе. И это - если не вспоминать о непрерывных бомбардировках украинских городов...

И стоит внимательнее посмотреть, что именно написал Дональд Трамп... В частности, он также заявил, что "президент Зеленский не приносит пользы своей стране, все, что исходит из его уст, создает проблемы"... Но нет. Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет оборону своей страны и называет геноцидную войну России такой, какой она есть на самом деле. Или Трамп хотел бы, чтобы украинцы умирали тихо?

Ненависть - это естественная реакция, когда сталкиваешься с геноцидной войной. Это нельзя потушить словами, обвиняя потерпевшего, отбеливая преступления, или успокаивая агрессора. Морально неправильно рисовать ложную эквивалентность между агрессором, который начал войну, и теми, кто не смог ее предотвратить. Это совсем не помогает.

И еще одно: "Это война, которая бы никогда не началась, если бы я был президентом", - отмечает Дональд Трамп. Правда? Как именно мы можем проверить правдивость этого гипотетического сценария (нереального прошлого)?

Конечно, он говорит, что получил полномасштабную войну "в наследство". И сначала пообещал закончить ее за 24 часа, потом - за несколько месяцев. Он несколько раз блокировал помощь и не намерен просить у Конгресса новый пакет. Он даже не критиковал Путина за отклонение так называемых мирных предложений. И чем это отличается от печально известных "красных линий" Обамы в Сирии?

На самом деле это не война Зеленского и не война Байдена: Путин начал эту войну при президенте США Обаме и президенте Украины Януковиче. Обаму и Байдена можно обвинять за то, что они ошибочно оценили Россию, или не сделали достаточно. Но не они начали войну.

И, если откровенно, это уже была война Трампа во время его первого срока на посту. И теперь это война Трампа также...

Важно, что он наконец признал: цель Путина - завоевать всю Украину. Но такие заявления Трампа останутся просто пустыми разговорами, если президент США на самом деле что-то с этим не сделает.