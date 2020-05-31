Протесты в США: Трамп собирается признать антифа-движение террористической организацией
20:05, 31 мая 2020Мир
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Ранее Трамп неоднократно приписывал движению ответственность за массовые беспорядки в городах США.
REUTERS
Президент США Дональд Трамп намерен признать антифашистское движение террористической организацией.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Соединенные Штаты Америки будуть собираются признать «антифа» террористической организацией», – написал глава государства.
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Ранее Трамп неоднократно приписывал движению ответственность за массовые беспорядки в городах США.
Как сообщал УНИАН, в США ширятся протесты, причиной которых стала смерть во время ареста темнокожего жителя Миннеаполиса (штат Миннесота) Джорджа Флойда. Во многих случаях акции получили насильственный характер.
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