Протесты в США: Трамп собирается признать антифа-движение террористической организацией

Ранее Трамп неоднократно приписывал движению ответственность за массовые беспорядки в городах США.

Президент США Дональд Трамп намерен признать антифашистское движение террористической организацией.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Соединенные Штаты Америки будуть собираются признать «антифа» террористической организацией», – написал глава государства.

Ранее Трамп неоднократно приписывал движению ответственность за массовые беспорядки в городах США.

Как сообщал УНИАН, в США ширятся протесты, причиной которых стала смерть во время ареста темнокожего жителя Миннеаполиса (штат Миннесота) Джорджа Флойда. Во многих случаях акции получили насильственный характер.

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