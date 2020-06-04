Lego приостановила рекламу конструктора с полицейскими из-за протестов в США
Компания Lego приостановила рекламу конструктора с полицейскими из-за массовых протестов в США в связи с убийством правоохранителями чернокожего Джорджа Флойда.
Об этом сообщает The Toybook.
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Компания отказывается от рекламы наборов с фигурками полицейских, преступников, спецслужб, поисковых собак и другими игрушками подобной тематики.
Без рекламного продвижения окажутся более чем 30 строительных наборов, в состав которых входят фигурки и аксессуары полицейских, полицейский участок LEGO City, пожарная часть, полицейские собаки, патрульные авто, мобильный командный центр и другие.
В компании заявили, что с уважением относятся к акции #BlackOutTuesday и приостанавливают размещение соответствующего контента в социальных сетях «в ответ на трагические события в США».
Напомним, что протесты в Соединенных Штатах начались 25 мая в Миннесоте. В ходе задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов.
После случившегося в Миннесоте намерены проверить деятельность полицейских за последние 10 лет.
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