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Автомобиль протаранил толпу протестующих в США (видео)

12:48, 18 июня 2020
Мир
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Водителя автомобиля задержали / скриншот из видео

Об этом сообщили в полиции города.

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На видео видно, как автомобиль двигается по встречной полосе и умышленно наезжает на нескольких участников акции протеста, перекрывших улицу. В результате инцидента пострадали три человека.

После этого водитель объехал квартал и снова попытался наехать на демонстрантов.

В полиции отметил, что в результате водителя автомобиля задержали.

Как сообщал УНИАН, в Миннеаполисе водитель многотонного бензовоза въехал на большой скорости в толпу демонстрантов.

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