Автомобиль протаранил толпу протестующих в США (видео)
В американском городе Портленд, штат Орегон, автомобиль протаранил толпу демонстрантов.
Об этом сообщили в полиции города.
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На видео видно, как автомобиль двигается по встречной полосе и умышленно наезжает на нескольких участников акции протеста, перекрывших улицу. В результате инцидента пострадали три человека.
После этого водитель объехал квартал и снова попытался наехать на демонстрантов.
В полиции отметил, что в результате водителя автомобиля задержали.
This motherfucker just plowed through peaceful protestors, TWICE#portlandprotestpic.twitter.com/RRvNgTEjZ3— Kevin Parks (@kevin_parks) June 17, 2020
Как сообщал УНИАН, в Миннеаполисе водитель многотонного бензовоза въехал на большой скорости в толпу демонстрантов.
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