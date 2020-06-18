Автомобиль протаранил толпу протестующих в США (видео)

В результате инцидента пострадали три человека.

В американском городе Портленд, штат Орегон, автомобиль протаранил толпу демонстрантов.

Об этом сообщили в полиции города.

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На видео видно, как автомобиль двигается по встречной полосе и умышленно наезжает на нескольких участников акции протеста, перекрывших улицу. В результате инцидента пострадали три человека.

После этого водитель объехал квартал и снова попытался наехать на демонстрантов.

В полиции отметил, что в результате водителя автомобиля задержали.

This motherfucker just plowed through peaceful protestors, TWICE#portlandprotestpic.twitter.com/RRvNgTEjZ3 — Kevin Parks (@kevin_parks) June 17, 2020

Как сообщал УНИАН, в Миннеаполисе водитель многотонного бензовоза въехал на большой скорости в толпу демонстрантов.

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