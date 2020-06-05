Мексиканцы вышли на улицы с протестами после смерти мужчины из-за пыток полицией (видео)

Офицеры применяют дубинки и слезоточивый газ.

Копы в Мексике убили мужчину в отделение полиции за то, что тот был без защитной маски. Граждане отреагировали массовыми протестами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В небольшом городке, где произошло преступление, происходят массовые протесты: люди дерутся с полицией, жгут служебные авто и даже ворвались в правительственное здание.

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Офицеры применяют дубинки и слезоточивый газ.

30-летнего строителя Джованни Лопеса задержали вчера, мол, был без маски в общественном месте. Вооруженные офицеры затолкали его в автозак, несмотря на протесты прохожих. Позже мужчину начали искать родственники. В отделении сказали, что тот в больнице. Медики выдали уже мертвое тело.

Вскрытие показало, что Лопес умер из-за травмы головы, протестующие требуют наказать виновных.

Как сообщал УНИАН, в Киеве продолжаются акции протеста за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Участники обвиняют полицию в бездействии, пытках и убийствах. Сам глава МВД утром прибыл в парламент с докладом о ходе расследований последних громких уголовных дел.

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