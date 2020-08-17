"Разберемся жестоко": после скандального визита Лукашенко на завод нескольких рабочих задержали (видео)

Задержан был сотрудник МЗКТ Андрей Судас и еще несколько человек.

После визита Александра Лукашенко на Минский завод колесных тягачей, где у него возник конфликт с рабочими, были задержаны несколько протестующих заводчан.

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Как сообщает правозащитный центр «Вясна», задержан сотрудник завода Андрей Судас и еще несколько человек. Их доставили в местный РОВД и продержали там несколько часов, а потом выпустили. Задержанных допрашивали и проверяли телефоны.

Отмечается, что во время выступления Лукашенко перед коллективом завода на встрече включили запись подслушанного телефонного разговора Судаса, в котором обсуждался визит Лукашенко.

«Надо его поливать сразу, выходить и заряжать «пошел вон» и все. Чтоб люди только… Главное, чтоб народ поддержал, не морозился, не боялся. Всех не уволят», – говорит один из участников диалога.

Визит Лукашенко на МЗКТ

Сегодня во время выступления Александра Лукашенко перед рабочими Минского завода колесных тягачей люди начали скандировать лозунг «Уходи!», приведя белорусского лидера в замешательство.

В дальнейшем Лукашенко вступил в грубую перепалку с рабочими, снимавшими его на телефон.

«Не волнуйтесь, я вас избивать не буду. Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко… Будь мужиком! Вас толпа, а я один! Опусти телефон!!!», - сорвался президент в окружении своих охранников.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси проводят забастовку.

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Автор: Дмитрий Захаров