Грузия погружается в острый политический кризис, в котором разные ветви власти не признают друг друга, а на улицах многотысячные протесты.

Политический кризис в Грузии резко обострился. Президент Саломе Зурабишвили отказалась сложить полномочия, когда в середине декабря истечет время ее каденции. Соответствующее заявление распространила президентская пресс-служба.

"Было достигнуто национальное согласие по главному вопросу - никто не может отобрать независимость Грузии, никто не может вернуть Грузию России, никто не может отобрать у Грузии свободу и европейское будущее. Этот национальный консенсус имел место везде, где это было возможно, и ежеминутно видно, что национальное согласие становится все сильнее и крепче", - заявила она.

По словам Зурабишвили, кроме вышеописанного "национального консенсуса" единственной легитимной институцией в стране остается институт президента.

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"Нет легитимного парламента, поэтому нелегитимный парламент не может избрать нового президента; Поэтому инаугурации не может быть, и мой мандат продолжается, пока не будет законно избран парламент, который законно изберет кого-то вместо меня", - заявила президент.

Зурабишвили пообещала стать центром, вокруг которого будет объединяться общество и политические партии, чтобы "сделать эту работу" - провести новые парламентские выборы. По ее словам, завтра должна состояться встреча, посвященная решению этого вопроса.

Стоит заметить, что по новой конституции Грузии 2017 года президента должен избирать не народ, а специальная коллегия выборщиков, которая состоит на половину из депутатов парламента, а на половину - из представителей регионов. Причем Саломе Зурабишвили была последним президентом, избранным по старой системе всенародного голосования.

Тем временем премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны не допустят "сценария украинского Майдана", пишет портал "Новости Грузия".

"В отличие от Украины 2013 года, Грузия - независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми. Сценарий Майдана не может быть реализован в Грузии. Грузия - это государство и не допустит этого", - заявил Кобахидзе сегодня на брифинге.

Премьер возложил ответственность за уличные столкновения на европейских политиков и "агентуру".

"Основная ответственность за вчерашний насильственный митинг лежит на соответствующих европейских политиках и бюрократах, на местной агентуре, пятой колонне, которая представлена в виде четырех политических партий", - сказал он.

Политический кризис в Грузии

Как писал УНИАН, в конце октября в Грузии состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала пророссийская партия "Грузинская мечта".

Оппозиционные партии и президент страны не признали результатов голосования, обвинив правительство в фальсификациях.

Народные протесты по свежим следам быстро утихли. Однако на днях правительство заявило о намерении отказаться от планов европейской интеграции. Это вызвало новые мощные протесты граждан, которые вылились в столкновения с полицией.

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