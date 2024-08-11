Известно, что Сербия возобновила лицензию компании Rio Tinto на разработку крупнейшего в Европе литиевого рудника.

В Белграде (Сербия) вечером 10 августа десятки тысяч людей вышли на протесты против добычи лития и бора. Об этом сообщает местное издание N1.

Отмечается, что после митинга часть граждан заблокировала два вокзала Белграда - Прокоп (Центр) и Новый Белград. Однако утром полиция разблокировала железнодорожные пути, также двое протестующих были задержаны.

"Часть протестующих, кроме того, пыталась перекрыть шоссе в Новом Белграде, но после инцидента, когда водитель на легковом автомобиле въехал в группу манифестантов, в результате чего пострадали по меньшей мере два человека, трассу разблокировали", - добавили в сообщении. Видео дня

В то же время в Reuters подчеркнули, что эти протесты являются политически мотивированными и имеют целью свергнуть президента Сербии Александра Вучича и его правительство.

Известно, что в прошлом месяце страна возобновила лицензию компании Rio Tinto на разработку крупнейшего в Европе литиевого рудника. Такие действия произошли через два года после того, как прошлое правительство остановило процесс из-за беспокойства экологических групп.

Протесты в мире - последние новости

Как писал УНИАН, премьер-министр Великобритании отменяет свой отпуск из-за массовых протестов в стране, которые направлены против мусульман и мигрантов. Из-за этого правительство премьера решило ускорить рассмотрение дел людей, которые были арестованы и обвинены из-за беспорядков.

Известно, что протесты начались после обвинения в убийстве трех девушек во время ножевого нападения 29 июля в Саутпорте, что на северо-западе Англии. Тогда ошибочно заявляли, что девушек убил исламистский мигрант.

Кроме того, в июле в России вспыхнули протесты из-за отключения света и воды. Российские СМИ сообщили, что нескольких участников акции задержали, других - разогнали.

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