Известно, что протесты начались после ложного обвинения в убийстве трех девушек.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отменил запланированный отпуск, чтобы отреагировать на серию расистских протестов, направленных против мусульман и мигрантов. Об этом Reuters сообщил источник на Даунинг-стрит.

"Тысячи полицейских продолжали дежурить на выходных на случай повторной вспышки насилия, хотя в субботу, четвертый день подряд, протестующие значительно преобладали антимигрантских демонстрантов в нескольких городах и городках", - отметили в материале.

В свою очередь источник на условиях анонимности заявил, что Стармер больше не уйдет в отпуск, который должен был состояться на следующей неделе. Правительство премьера решило ускорить рассмотрение дел людей, которые были арестованы и обвинены из-за беспорядков.

Известно, что в пятницу официальные лица сообщили, что с момента начала протестов был арестован 741 человек, 302 лицам предъявили обвинения. По информации полиции, аресты, скорее всего, будут продолжаться месяцами.

Уже сегодня, 10 августа, Совет начальников Национальной полиции страны заявил, что специалисты получили приказ преследовать онлайн-преступников и влиятельных лиц, которые ответственны за распространение ненависти и подстрекательство к насилию в широких масштабах.

"Онлайн-преступления имеют последствия в реальном мире, и с вами будут обращаться так же, как и с теми, кто физически присутствует и совершает насилие", - отметил руководитель отдела NPCC по вопросам тяжких преступлений и организованной преступности Крис Хавард.

Почему в Британии начались протесты

В Reuters отметили, что в последние дни по меньшей мере два человека были заключены в тюрьму за разжигание расовой ненависти в сообщениях в соцсетях. Протесты начались после того, как в сети подозреваемого в убийстве трех молодых девушек во время ножевого нападения 29 июля в Саутпорте, что на северо-западе Англии, ошибочно назвали исламистским мигрантом.

В то же время Король Чарльз призвал к взаимному уважению и пониманию после расистских беспорядков, направленных против мусульман и мигрантов в Британии. Об этом сообщил представитель Букингемского дворца, передает Reuters.

Король поблагодарил полицию и службы экстренной помощи за их усилия по восстановлению мира и отметил то, как общественные группы противостояли "агрессии и преступности со стороны немногих".

"Его Величество надеется, что общие ценности взаимного уважения и понимания будут и в дальнейшем укреплять и объединять нацию", - добавил спикер после телефонного разговора Чарльза с премьер-министром Стармером и начальниками полиции.

Протесты в мире - последние новости

Ранее белорусский доброволец "Янки" заявил, что сейчас в стране почти некому высказываться против режима Лукашенко, ведь большинство участников акций протеста уже выехали из Беларуси. По его словам, в 2020 году протестующие не решились на радикальные действия, а потом их просто запугали.

"После главных дней протестов люди не шли радикально, а с поднятыми руками ходили по центру. И КГБ Беларуси просто приходило и закрывало их в тюрьмы. Это продолжалось неделями", - отметил он.

Также сообщалось, что в России вспыхнули протесты из-за отключения света и воды. По информации российских СМИ, нескольких участников акции задержали, других - разогнали.

"Жители нескольких ЖК перекрыли улицу. Люди скандируют "Дайте свет!" и просят власти обратить внимание на то, что уже несколько суток дома остаются без электричества. На место приехала полиция", - сообщили местные паблики.

Вас также могут заинтересовать новости: