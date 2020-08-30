Пресс-секретарь МВД рассказала, что в настоящее время "обстановка стала намного спокойнее, людей на улицах меньше".

В Беларуси на «Марше мира и независимости» в воскресенье, 30 августа, задержали 140 человек.

Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в комментарии ТАСС

"На данный момент количество задержанных увеличилось до 140 человек. Задержание проходило в рамках административного процесса", - сообщила Чемоданова.

По ее словам, в настоящее время "обстановка стала намного спокойнее, людей на улицах меньше".

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Марш мира и независимости: хронология

В Беларуси сегодня 22-й день протестов против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.

В воскресенье в Минске тысячи демонстрантов пришли к Дворцу независимости - резиденции президента Лукашенко, однако силовики оцепили подходы к нему.

Очевидцы в Минске заметили гусеничную военную технику.

Ранее организаторы мероприятия призывали всех желающих приготовить «подарки» и отнести их Лукашенко, у которого сегодня день рождения.

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Автор: УНИАН