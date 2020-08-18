Власти Беларуси отрицают информацию о пяти погибших на протестах

В правозащитной организации "Звено" сообщили, что погибли как минимум пять протестующих.

Следственный комитет отрицает информацию правозащитников о минимум пяти погибших во время уличных протестов в Беларуси.

Об этом представитель СК Сергей Кабакович заявил в комментарии для "БелаПАН".

По его данным, во время протестов Минске погиб 34-летний Александр Тарайковский, а 25-летний Александр Вихор умер после задержания в Гомеле.

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По словам Кабаковича, следователи якобы разбираются с обстоятельствами обоих случаев.

Он заверил, что по факту смерти Вихоря назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, уже опрошены свидетели и продолжается проверка записей камер наблюдения.

"Анализируется различная информация, которая может помочь разобраться во всех обстоятельствах по существу", - добавил правоохранитель.

Кабакович заверил, что "других случаев смерти во время массовых акций в Беларуси не зарегистрировано".

Как ранее сообщила правозащитная организация "Звено", минимум пять человек погибли в результате действий сотрудников силовых ведомств при разгонах уличных акций в Беларуси.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвала Минск остановить насилие.

16 августа оппозиция анонсировала проведение самого масштабного марша свободы в истории Беларуси. В свою очередь, власти устроили в центре Минска большой провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию «добровольно-принудительно» свозили бюджетников со всей страны.

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Автор: Денис Прядко