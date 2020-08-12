В Минске заметили силовика с боевым автоматом Калашникова (фото)

Нелетальных боеприпасов для АК не существует, отмечают журналисты.

На улице Окрестина в Минске заметили сотрудника силовых органов, вооруженного автоматом АК-74.

Читайте также"Процесс радикализируется": предприниматель из Минска рассказал о противостоянии с ОМОНовцами

Фото с автоматчиком обнародовало TUT.by. Отмечается, что наиболее распространенным огнестрельным оружием у белорусских силовиков на текущих акциях протеста стали гладкоствольные помповые ружья. Из них с равным успехом можно стрелять как свинцовыми, так и резиновыми пулями.

Тем не менее, сегодня очевидцы увидели на улице бойца внутренних войск с армейским автоматом АК-74. Отмечается, что это оружие создано для вооруженных сил, а не для антитеррористических операций и полицейских нужд. Соответственно, нелетальных боеприпасов для него не существует.

Предусмотрена лишь возможность стрельбы холостыми боеприпасами, однако для этого на автомат желательно надеть особую насадку.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам. В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что она уехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал их задерживать. Ночью произошли новые столкновения протестующих с силовиками - люди пытались установить баррикады и бросали в ОМОНовцев петарды. Сотрудники ОМОНа, использовали резиновые пули и светошумовые гранаты.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram