В ходе протестов в Беларуси задержали трех польских студентов
11:41, 12 августа 2020Мир
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Польские дипломаты выясняют, не было задержано большее количество граждан страны.
Протесты в Беларуси начались в воскресенье / REUTERS
Среди задержанных участников протестов в Беларуси, вероятно, есть польские граждане.
Как сообщило "Польское радио", об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский. Польский посол в Минске уже обратился к белорусскому МИД по трем задержанных. Место нахождения двух задержанных известно, судьбу третьего выясняют.
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По словам Яблонского, Польша проверяет, есть ли в Беларуси больше задержанных. Семьи задержанных польских студентов потеряли с ними связь.
По информации польской стороны, вероятнее всего, студентов задержали во время операции силовиков.
Протесты в Минске: что происходит
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.
- После публикации первых результатов ЦИК 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.
- Согласно цифрам от ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.
- Кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая заняла второе место, отказалась участвовать в акциях протеста и покинула территорию Беларуси, выехав в Литву.
- Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова собрались протестующие. ОМОН почти сразу начал их задерживать.
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