В ходе протестов в Беларуси задержали трех польских студентов

Польские дипломаты выясняют, не было задержано большее количество граждан страны.

Среди задержанных участников протестов в Беларуси, вероятно, есть польские граждане.

Как сообщило "Польское радио", об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский. Польский посол в Минске уже обратился к белорусскому МИД по трем задержанных. Место нахождения двух задержанных известно, судьбу третьего выясняют.

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По словам Яблонского, Польша проверяет, есть ли в Беларуси больше задержанных. Семьи задержанных польских студентов потеряли с ними связь.

По информации польской стороны, вероятнее всего, студентов задержали во время операции силовиков.

Протесты в Минске: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

После публикации первых результатов ЦИК 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Согласно цифрам от ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая заняла второе место, отказалась участвовать в акциях протеста и покинула территорию Беларуси, выехав в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова собрались протестующие. ОМОН почти сразу начал их задерживать.

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