У белорусов изымают машины, посчитав их "орудием преступления" для блокирования транспорта силовиков

В связи с умышленным блокированием транспортных коммуникаций во Фрунзенском районе Минска вечером 10 августа, Следком открыл уголовное дело.

Белорусские силовики стали "изымать" у владельцев машины, посчитав их "орудием преступления" для блокирования транспорта.

Об этом сообщил провластный белорусский сайт БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет страны.

В связи с умышленным блокированием транспортных коммуникаций во Фрунзенском районе Минска вечером 10 августа, Следком открыл уголовное дело (ч.1 ст.310 УК РБ).

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"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством автомобили, которые используются для блокирования транспорта, являются орудиями преступления и служат средством для установления фактических обстоятельств по уголовному делу, в связи с чем будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами", - говорится в сообщении.

Также Следком напомнил, что блокирование нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещено. Поскольку это может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста.

Санкция ч.1 ст.310 УК РБ предусматривает наказание до трех лет лишения свободы. Если блокирование транспорта влечет за собой гибель или причинение менее тяжких или тяжких телесных повреждений людям, то до 10 лет лишения свободы.

Протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Сегодня стало известно, что Тихановская выехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал задерживать активистов.

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