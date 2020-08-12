"Это концлагерь": в Беларуси рассказали об условиях содержания задержанных протестующих

У Минского СИЗО дежурят родственники задержанных, которые требуют предоставить какую-либо информацию о своих родных.

В минском СИЗО на ул. Окрестина к арестованным протестующих применяются пытки.

Об этом в эфире канала " Украина 24 " рассказал корреспондент "Радио Свобода" Валерий Калиновский, комментируя массовую акцию протеста у стен следственного изолятора.

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"У СИЗО собрались преимущественно женщины, родственники пришли, они хотят знать, что происходит с их родными. Правозащитники говорят о пытках, в камерах по 50 человек, их не кормят, не дают воду, бьют, об этом много свидетельств. По мнению правозащитника Алеся Беляцкого, то, что происходит в белорусских тюрьмах - это концлагерь. 6000 задержанных негде разместить ", - сказал журналист.

Официальные органы, по словам Калиновского, уверяют, что все происходит в рамках закона.

"Я интересовался у спикера МВД Чемодановой об условиях содержания, она говорит, что все якобы проходит в соответствии с нормами. Но правозащитники и родственники требуют предоставить информацию. У людей лопнуло терпение, хотя стены СИЗО они штурмом не смогут принять", - сказал журналист.

Калиновский также не исключил, что вечером в Беларуси снова отключат интернет.

"После трех дней блэкаута, когда не было никакого интернета, социальных сетей, а также карточки в магазинах не работали, сейчас все появилось. Только некоторые перебои с независимыми сайтами, поэтому они работают в" телеграмме ". Но вечером снова могут заблокировать, потому что по вечерам начинаются акции ", - сказал Калиновский.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске снова открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что Тихановская выехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал задерживать активистов.

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