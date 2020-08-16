"От детей до пожилых людей": участница митинга в Минске рассказала о масштабах протестов

Сейчас уже есть план забастовок всех главных предприятий страны.

Правозащитница Мария Слепцова рассказала, как проходят митинги в Минске 16 августа.

В эфире телеканала " Украина 24 " она отметила, что в центре столицы очень много людей.

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"Я нахожусь у стелы (" Минск - город-герой ", где проходят митинги - ред.), Люди все еще подходят, и не видно конца. Пока непонятно, чего ждать, но нас настолько все это уже достало, все это насилие ... Очень много людей разного возраста - начиная от маленьких детей на плечах родителей и заканчивая пожилыми.

Пока никого из правоохранителей не видно. Были новости, что они находятся на провластном митинге на площади Независимости, а здесь только гаишники на дорогах. Атмосфера хорошая, у людей плакаты "Нет насилию" и фото тех, кого избили, однако, люди счастливы, что вышли вместе ", - рассказала она.

По словам Слепцовой, уже есть план забастовок всех главных предприятий страны.

"Вчера даже главный государственный телеканал сказал, что остановит работу, если не выполнят их требования. У всех политические требования, а не экономические - не поднять зарплату, что уникально для Беларуси. Сохранение независимости, построение правового государства, модернизация. Сейчас главная задача - отставка Лукашенко, но у людей есть позитивное видение будущего ", - сказала она.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне.

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Автор: Андрей Василюк