МИД Польши вызвал российского посла "на ковер", чтобы вручить ему ноту протеста.

В Польше пригрозили России, что повторение случая с нарушением ее воздушного пространства вызовет более жесткую реакцию, чем сейчас. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский после встречи с временным поверенным в делах РФ Андреем Ордашем, сообщает WPolityce.pl.

Отмечается, что МИД Польши вызвало российского посла "на ковер", чтобы вручить ему ноту протеста. В ней Польша требует от России объяснить инцидент, связанный с нарушением крылатой ракетой воздушного пространства страны.

По словам замглавы польского МИД, на встрече он четко дал понять, что "повторение таких попыток вызовет более жесткую реакцию со стороны Республики Польша, поскольку это является испытанием нашей эффективности и нашего подхода к обороне".

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"Я могу заверить вас, что мы можем быстро и эффективно отреагировать, если это повторится. Я сказал временному поверенному, чтобы он прекратил испытывать границы нашего государства", – добавил он.

Бартошевский уточнил, что в дальнейшем, если российская ракета "пролетит еще немного дальше на польскую территорию, она будет сбита".

"Мы имеем хорошо подготовленную армию, замечательных командиров и замечательного министра национальной обороны, и мы сделаем все, чтобы в 2024 году безопасность Польши была значительно повышена", – заверил чиновник.

Пролет российской ракеты в Польше

Как известно, этой ночью российские захватчики совершили массированный обстрел Украины, использовав беспилотные летательные аппараты и ракеты разных типов.

В ряде городов прогремели взрывы, фиксировали попадание в жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. По последним данным, погибли 30 человек, еще более 160 получили ранения.

В Польше, комментируя атаку, заявили, что в их воздушное пространство вошел неопознанный объект. По данным СМИ, речь может идти о крылатую ракету X-22 или Х-101.

В НАТО, комментируя произошедшее, отметили, что"следят за ситуацией и сохраняют бдительность".

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