Администрация президента ЮАР Сирила Рамафоса заявила, что лидер страны "совершил ошибку" в заявлении по поводу МУС.

Южно-Африканская Республика (ЮАР) вновь изменила свою позицию на фоне дискуссий относительно возможного визита лидера РФ Владимира Путина на территорию страны, несмотря на ордер на арест, віданный Международным уголовным судом (МУС).

Напомним, что 25 апреля президент ЮАР Сирил Рамафоса в очередной раз заявил, что его государство собирается выйти из организации. Но вскоре позиция страны на этот счет изменилась, пишет Bloomerg.

В частности, во вторник вечером его администрация заявила, что лидер ЮАР неправильно высказался, и что, на самом деле, страна не планирует выходить из МУС и отказываться от обязательств, которые должна выполнять, согласно "Римскому уставу" (общеобязательным правилам, которые должны выполнять страны-члены МУС).

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"Президент хочет объяснить, что Южная Африка остается подписантом Римского статута и будет продолжать борьбу за равное и последовательное применение международного права", - говорится в сообщении.

Иными словами, в ЮАР подтвердили, что готовы арестовать Путина в случае, если он все же совершит визит в страну в августе 2023 года в рамках саммита BRICS.

Издание напоминает, что в 2015 году правительство ЮАР уже нарушило соответствующие обязательства по делу с арестом тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира. Это вызвало немалую критику среди стран МУС.

ЮАР заявила, что стремится выйти из МУС - главные факты

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест лидера РФ Владимира Путина в связи с его возможной причастностью к депортации украинских детей. Тогда в ЮАР второй раз за историю своего пребывания в МУС заявили о возможности выхода из организации.

Уже 25 апреля лидер страны Сирил Рамафоса заявил, что партия Африканский национальный конгресс (АНК) приняла соответствующее решение на официальном уровне.

До этого там высказывались, что считают решение МКС в отношении Путина "палкой в колесе" для саммита BRICS.

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