Эксперт рассказал о трудностях привлечения Путина к уголовной ответственности в Гааге

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции на тему: «Отчет прокурора МУС: мифы и реалии».

Как пояснил эксперт, Украина не может самостоятельно, отталкиваясь от своего национального законодательства, открывать уголовное дело в отношении президента РФ Путина за аннексию Крыма и за войну на Донбассе, чтобы в итоге получить возможность привлечь его к уголовной ответственности.

"Иммунитет от уголовной юрисдикции главы государства действительно существует, но он касается только случаев, когда уголовное дело возбуждено национальным судом другого государства. То есть, Украина не может возбудить уголовное дело в отношении главы иностранного государства, хоть России, хоть любой другой. Это прямо запрещено международным правом, есть иммунитет, и даже в случае худших преступлений наши обязанности наказывать за эти худшие преступления все равно наталкиваются на процессуальное препятствие, на наличие иммунитета", - отметил Гнатовский.

В то же время он сказал, что у МУС такого препятствия нет.

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"Римский устав, 27-я статья, говорит о том, что нет иммунитета независимо от того, какую должность человек занимает. То есть, глава иностранного государства так же не имеет иммунитета, но кто его передаст в Международный уголовный суд?", - заявил Гнатовский.

В этой связи он рассказал о ситуации с лидером куда менее влиятельного государства Судан Омаром аль-Баширом, который стал первым главой иностранного государства, в отношении которого МУС выдвинул обвинения и запросил его передачу. В частности, лидер Судана почти не покидает эту страну, время от времени путешествует в другие африканские государства, но ни одна из них не задержала его и не передала в МУС. Юрист подчеркнул, что эта ситуация происходила даже при условии, что та или иная африканская страна была участницей Римского статута, нарушая таким образом этот документ.

"Добиться, чтобы передали главу иностранного государства не так просто. Кроме того, даже среди ученых-специалистов по международному уголовному праву нет единодушия в вопросе, точно нет иммунитета во всех случаях, или, может, его нет только в случаях, когда Совет безопасности (ООН) передает дело в Международный уголовный суд. Я придерживаюсь этой точки зрения, что его вообще нет... Но на практике это реализовать очень и очень трудно, поэтому иллюзий никаких не надо иметь", - сказал Гнатовский.

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Кроме того, по мнению юриста, представители украинской власти и чиновники почему-то находятся под впечатлением, что обвиняться в Международном уголовном суде могут только враги Украины. "На самом деле, когда речь идет о военных преступлениях, то не важно, кто их совершил. Тот, кто борется за правое дело, или это жертва агрессии, это агрессор, не важно. Есть законы в случае войны, они одинаковы для всех, и если произошли какие-то серьезные нарушения, есть военные преступления, соответственно, виновные несут ответственность", - сказал Гнатовский.

При этом он сказал, что Украина как государство ответственное, должна сама организовывать расследование любых утверждений о том, что, например, украинские военнослужащие или добровольцы могли нарушать гуманитарное право и совершать преступления. По его словам, если Украина это делает, то МУС в эти дела не вмешивается. Также он обратил внимание, что различные международные организации утверждают, что на Донбассе все стороны совершают нарушения гуманитарного права. "Иностранных граждан достать не так легко, поэтому Украина может, конечно, запрашивать об их выдаче, но выдадут ли их Украине, вряд ли", - отметил юрист и добавил, что если в Украине в рамках уголовного расследования есть убедительные доказательства, то любое другое государство должно выдать этих лиц Украине или судить самостоятельно в соответствии с обязанностями по Женевским конвенциям по гуманитарному праву.

Вместе с тем, по его словам, если дело будет рассматривать МУС, то выдать ему обязаны только государства, участвующие в Уставе МУС, а Российская Федерация не принимает там участия.

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Таким образом, он сказал, что не очень очевидными есть основания считать, что в МУС кого-то быстрее передадут, чем в Украину.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия намерена не становиться участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

Римский статут (статут МУС) был разработан с участием России и принят на дипломатической конференции полномочных представителей под эгидой ООН 17 июля 1998 года в Риме. Он вступил в силу 1 июля 2002 года и начал действовать в 2003 году.

Россия подписала документ 13 сентября 2000 года.

МУС – это судебный орган, призванный осуществлять правосудие от имени всего мирового сообщества в отношении лиц, виновных в совершении наиболее тяжких преступлений: геноцида, агрессии, преступлений против человечности и военных преступлений.

Каждый из этих терминов трактуется судебным правом различных стран по-разному, но государства, присоединившиеся к статуту МУС, подтверждают, что они понимают их одинаково.