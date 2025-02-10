С момента вторжения РФ в феврале 2022 года Украина открыла более 140 000 дел о военных преступлениях России.

Заморозка финансирования иностранной помощи администрацией президента США Дональда Трампа начала влиять на международные усилия, направленные на привлечение России к ответственности за военные преступления, совершенные ее военнослужащими в Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на восемь источников и украинский документ, с которым ознакомились журналисты. Отмечается, что с момента вторжения РФ в феврале 2022 года Украина открыла более 140 000 дел о военных преступлениях России.

Согласно украинскому документу, с которым ознакомилось агентство Reuters, на кону стоят шесть проектов Офиса генпрокурора стоимостью 89 млн долларов. Финансирование по меньшей мере пяти из этих проектов уже заморожено. Они работали над различными вопросами – от сохранения доказательств с поля боя до антикоррупционных инициатив и реформирования системы прокуратуры в Украине.

Видео дня

Два из перечисленных проектов финансировались USAID, три – Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности и один – непосредственно Государственным департаментом США. Из общей суммы 47 миллионов долларов было выделено непосредственно на привлечение к ответственности оккупантов за совершенные военные преступления.

Отмечается, что ранее о влиянии решения администрации Трампа на расследование военных преступлений РФ в Украине не сообщалось. Среди последствий – прекращение работы почти 40 экспертов, которых предоставила Международная инициатива по уголовному правосудию Джорджтаунского университета. Один из источников, причастный к предоставлению внешних юридических экспертов Украине сообщил, что "некоторые партнеры не имеют больше денег, чтобы платить своим сотрудникам".

Другой источник сообщил, что советника в Офисе генпрокурора отправили в отпуск, а проект по оказанию поддержки жертвам сексуального насилия, связанного с войной, также был приостановлен.

Также пострадали украинские неправительственные организации. Представители двух таких институций сообщили Reuters, что их работа по сбору свидетельств от жертв и документированию ущерба может быть под угрозой или уже заморожена.

Военные преступления России в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину были задокументированы тысячи военных преступлений российских оккупантов – как против украинских военных, так и против гражданского населения. Речь идет об изнасилованиях, пытках, убийствах.

Кроме того, неоднократно россияне совершали тяжкое военное преступление, казня украинских военнопленных. В январе стало известно о расстреле оккупантами шестерых украинских воинов в Донецкой области. Видео обрывается, когда на земле лежит седьмой воин, его судьба неизвестна, отметил тогда омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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