Самолет Пригожина имел несколько не очень серьезных проблем, узнали журналисты.

До крушения самолет главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина Embraer не имел особых проблем - необходимо было заменить турбохолодильник (кондиционер) и тормозной пакет стойки шасси.

Турбохолодильник для борта прибыл в Москву окольным путем от более чем сомнительных поставщиков, сообщил Telegram-каналу "ВЧК-ОГПУ" сотрудник компании "Джет Флайт Сервис", которая обслуживала самолет Пригожина.

"Кроме того, выяснилось, что самолет перемещался под камерами "Шереметьево" только однажды. 16 августа Embraer закатили в ангар и, по словам собеседника, в этот же день выкатили обратно, объяснив это… дороговизной хранения", - отмечается на канале.

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Уничтожен Евгений Пригожин - новости, которые стоит знать

Вечером 23 августа в Тверсокой области разбился самолет Евгения Пригожина Embraer. В РФ уже подтвердили, что главарь ЧВК "Вагнер" уничтожен в результате авиакатастрофы.

В СМИ появилось несколько версий крушения самолета наемников, среди них есть взрыв на шасси или в турбохолодильнике. Кроме того, сообщалось, что борт могла сбить российская система противовоздушной обороны или военный самолет РФ.

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