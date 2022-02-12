Бердымухамедов, который правит страной с 2007 года, решил дать дорогу молодым руководителям.

Центральная избирательная комиссия Туркменистана готовится к внеочередным президентским выборам, намеченным на 12 марта. Правящий страной с 2007 года президент Гурбангулы Бердымухамедов дал понять, что намерен покинуть этот пост.

Президент Туркменистана обладает всей полнотой власти в стране и, согласно конституции, не ограничен в количестве сроков, сообщает Би-би-си.

Однако, после заседания верхней палаты парламента, председателем которой является Гурбангулы Бердымухамедов, президент внезапно заявил, что принял "непростое решение о себе".

"Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я как председатель Халк маслахаты [верхняя палата парламента Туркменистана - ред.] намерен далее направить в эту область", - сказал президент.

Таким образом 64-летний Бердымухамедов, судя по всему, оставит за собой должность председателя верхней палаты. О других постах или пожизненных полномочиях речи пока не идет.

Гурбангулы Бердымухамедов, официально носящий титул "Аркадаг", или "Покровитель", в последние годы активно помогает строить политическую карьеру своему единственному сыну Сердару. В феврале 2021 года президент Бердымухамедов подписал указ о создании новой должности вице-премьера страны, на которую назначил Сердара. Он курирует внедрение цифровых и инновационных технологий во все сферы производства.

Согласно туркменскому законодательству, президент не может быть моложе 40 лет. Этого возраста Сердар Бердымухамедов достиг в сентябре 2021 года.

В течение своей карьеры сын президента успел побывать и заместителем главы МИДа, и министром промышленности, и областным губернатором окружающего столицу Ахалского велаята. Он также является членом Совета безопасности страны.

Пока, насколько известно, Сердар Бердымухамедов не объявлял о своем участии в предстоящих выборах президента.

Кто такой Гурбангулы Бердымухамедов

Гурбангулы Бердымухамедов - в прошлом врач-стоматолог. Он представитель народности текинцев, одной из крупнейших в стране. В 1997 году был назначен министром здравоохранения Туркменистана, а в 2001-м стал вице-премьером.

После смерти предшественника, Сапармурата Ниязова, он возглавил похоронную комиссию, а затем стал исполняющим обязанности президента.

В соответствии с конституцией Туркменистана, исполнять обязанности должен был председатель меджлиса Овезгельды Атаев, но против него внезапно было возбуждено уголовное дело.

На посту президента Бердымухамедов в последние годы вел себя все более эксцентрично, в частности, регулярно выпускал музыкальные ролики на собственные композиции. Одной из этих песен стал рэп про Ровача - ахалтекинского коня, подаренного президенту. Всего в конюшне у Бердымухамедова около 130 лошадей ценой, как говорят эксперты, от миллиона долларов.

Также Бердымухамедов пишет книги на политические и смежные темы. В электронной библиотеке произведений Бердымухамедова, открытой МИД Туркменистана, значатся более 60 книг, многие из которых переведены на иностранные языки.

Туркменистан остается одной из самых закрытых стран мира. Правозащитники говорят, что в стране грубо нарушаются права человека, однако власти это отрицают.

Вас также могут заинтересовать новости: