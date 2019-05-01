Президент Туркменистана поздравил Зеленского с избранием президентом Украины - посольство

Туркменистанский президент Гурбангулы Бердымухамедов отправил Зеленскому поздравительное письмо.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах.

Соответствующее письмо было направлено 1 мая, сообщается на сайте посольства Туркменистана в Украине.

«1 мая 2019 года Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил официальное поздравительное письмо избранному Президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу по случаю избрания на высшую государственную должность», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 30 апреля в ЦИК Украины объявила, что во втором туре выборов президента Украины В. Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей и был избран главой Украинского государства. Сейчас он имеет статус "новоизбранный президент Украины", а его официальное вступление в должность состоится после инаугурации в Верховной Раде, которая должна состояться в 30-дневный срок.