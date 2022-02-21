Шарль Мишель также призвал увеличить финансовую поддержку Киева на фоне угрозы нового военного вторжения России в Украину.

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Запад, на фоне угрозы нового военного вторжения России в Украину, увеличить финансовую поддержку Киева и провести конференцию доноров для Украины.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 20 февраля.

Открывая последний, третий день Мюнхенской конференции, Мишель заявил о необходимости более жесткого диалога Запада с Москвой.

"Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь, в то время как Россия проводит ракетные испытания и продолжает стягивать войска", - подчеркнул он.

В то же время Мишель отметил, что остается под вопросом, хочет ли Кремль диалога.

По его словам, Москва ошибается, если рассчитывает ослабить Запад и Украину. Мишель вновь предупредил Россию о "масштабных санкциях", которые угрожают ей, в случае эскалации конфликта с Украиной.

Глава Евросовета напомнил, что Европейский Союз уже создал для Киева пакет новой помощи объемом 1,2 миллиарда евро. В то же время он призвал к еще более тесной интеграции Украины и ЕС.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на 58-й Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что Украина будет защищать свою землю независимо от поддержки партнеров или количества вражеской армии.

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