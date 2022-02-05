Президент Европейского совета подтвердил солидарность с Украиной.

Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский обсудили развитие событий в регионе у границ Украины.

Об этом Мишель сообщил в микроблоге Twitter.

"Этим утром снова связался с президентом Владимиром Зеленским, чтобы рассмотреть последние изменения в региональной ситуации", - заявил Мишель.

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"Я вновь подтвердил крепкую солидарность с Украиной", - заявил Мишель.

В свою очередь, как сообщил Зеленский в Twitter он обсудил с Мишелем деэскалацию ситуации вокруг Украины в пределах всех имеющихся форматов.

"Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен Евросоюзу за неизменную поддержку Украины", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 28 января министр обороны Алексей Резников заявлял, что Российская Федерация к границам Украины в целом стянула около 130 тыс. военных, с учетом морского и авиационного потенциала.

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