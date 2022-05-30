Она уже передала Украине военной техники на сумму более 3,5 млрд крон (около 140 млн евро).

Чехия планирует поставить Украине дополнительное вооружение на сумму от 600 до 700 чешских крон (в пересчете около 24-28 млн евро).

Как сообщает Радио Прага, об этом заявила министр обороны страны Яна Чернохова.

Она отметила, что Минобороны Чехии вынесет на обсуждение в Кабмине вопрос о дополнительных поставках на сумму от 600 до 700 млн крон.

Чернохова подтвердила, что Чехия также поставляет в Украину тяжелую военную технику.

По ее словам, на сегодняшний день правительство Чехии уже передало Украине военной техники на сумму более 3,5 млрд крон (около 140 млн евро).

"Важно, чтобы помощь была непрерывной", - подчеркнула глава Минобороны и напомнила, что ведомство также сотрудничает с посольством Украины в Праге в области закупок вооружений и военной техники на деньги, которые рядовые жители страны отправляют посольству Украины в Чешской Республике. На данный момент эта сумма составляет около 1,2 млрд крон.

Чернохова также указала на поставки гуманитарных и невоенных материалов из Чехии в Украину, которые находятся в ведении других министерств. Так, по данным на середину апреля, Государственная администрация материальных резервов передала Украине оборудование и продовольствие стоимостью 120 млн крон.

Ранее сообщалось, что Украина получит от Чехии вертолеты, танки и реактивные системы.

Вас также могут заинтересовать новости: