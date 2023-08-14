Он заявил, что в четверг подаст президенту заявление о своей отставке и своего кабинета министров.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил в понедельник, что он и его правительство уйдут в отставку на этой неделе из-за блокирования работы правительства для благосостояния и экономического роста страны.

"В этот четверг я подам президенту заявление об отставке себя и этого кабинета", - написал Кариньш в X (Twitter).

В пятницу Кариньш заявил, что надеется изменить состав правительства после того, как нынешние партнеры по коалиции отклонили его предложение о перестановках в кабинете министров, сообщает Reuters со ссылкой на латвийские СМИ.

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Также сообщается, что в среду правоцентристская партия Кариньша "Новое единство" планирует выбрать своего кандидата на пост премьер-министра.

В конечном итоге президент Эдгарс Ринкевичс должен дать новому потенциальному премьер-министру мандат на формирование правительства. Любая новая коалиция также столкнется с голосованием в парламенте, прежде чем она сможет вступить в должность.

Следующие парламентские выборы в Латвии запланированы на 2026 год.

Латвия постоянно поддерживает Украину в войне

Так. ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш анонсировал, что Рига отдаст Украине весь свой флот вертолетов для противостояния захватнической войне, которую ведут россиян.

Также Кариньш заявлял, что не видит причин, почему Запад не должен поставлять Украине истребители. также он утверждал, что украинцы сами решат, как будет выглядеть их победа в войне.

Также Кариньш иронически хвалил Путина за "хорошую" работу по объединению Европы после войны 1945 года.

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