При этом сама Мелони обещала продолжать поставки оружия Украине.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала граждан страны на один час в день отключать газ и электричество в знак солидарности с Украиной.

Как сообщает Reuters, с октября РФ активизировала ракетные и беспилотные атаки на Украину, поразив критически важную инфраструктуру и оставив многие области страны без электричества.

"Чтобы понять, что переживают украинцы, я прошу всех итальянцев отключать все источники энергии на час в день", – призвала Мелони.

Возглавдяемая Мелони партия "Братья Италии" часто подчеркивает важность национализма и патриотизма, отдала дань уважения украинцам, "которые защищают свою свободу и любовь к своей стране".

При этом сама Мелони обещала продолжать поставки оружия Украине, несмотря на противоречия по этому вопросу внутри правящей коалиции.

Война в Украине: помощь от Италии

23 октября новый премьер Италии Джорджия Мелони заверила Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Украины на фоне вооруженной агрессии РФ.

Позже сообщалось, что Италия готовится передать Украине несколько единиц немецких Panzerhaubitze 2000 и РЗСВ М270, а также некоторое количество старых гаубиц M109.

Также Италия передаст Украине новый пакет военной помощи. В него войдут "от 20 до 30" самоходных артиллерийских установок М109L, которые пройдут проверку и отправятся на фронт.

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