Премьер-министр Китая Ли Цян предложил создать более тесные связи с Россией и Монголией. Об этом он сказал во время встречи со своими коллегами из этих стран - Михаилом Мишустиным и Л. Оюун-Эрдене во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает Reuters.
"Китай готов работать с Россией и Монголией для дальнейшего укрепления взаимного доверия, усиления координации и содействия углублению ... трехстороннего сотрудничества", - сказал он.
В Reuters отметили, что Монголия не является членом ШОС, а имеет статус государства-наблюдателя с 2024 года. Однако Китай продолжает мягко подталкивать страну к присоединению к организации, которая состоит из 10 стран.
Также на отдельной встрече с Мишустиным Ли отметил, что Китай готов укреплять торговые и энергетические связи с РФ.
Китай и Россия - последние новости
Ранее издание Reuters сообщало, что Китай тайно собирает авто в России на заводах западных конкурентов. Известно, что китайские автопроизводители захватили более половины авторынка России по объему продаж с тех пор, как большинство западных конкурентов покинули страну из-за начавшейся полномасштабной войны в Украине.
В то же время бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что даже Китай и Индия не смогут поддерживать Россию, если она применит ядерное оружие. По его словам, российский диктатор больше использует ядерное оружие для угроз, чем действительно готов его применить.