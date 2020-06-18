Премьер Британии Джонсон попал в аварию

Сообщения о каких-либо травмах премьера отсутствуют.

Автомобиль с премьером Великобритании Борисом Джонсоном попал в аварию, когда на дорогу внезапно выскочил один из протестующих движения поддержки курдских повстанцев.

Об этом сообщают Sky News.

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Колонна сопровождения Джонсона резко затормозила неподалеку от парламента из-за демонстранта на дороге, вследствие чего автомобиль Джонсона пострадал в столкновении с полицейским Range Rover – копы врезались в заднюю часть машины премьера.

Правоохранители задержали протестующего, а на авто Джонсона после удара осталась вмятина.

Сообщения о каких-либо травмах премьера отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, ранее Джонсон заявил, что снос исторических памятников может считаться попыткой соврать про историю страны или подвергнуть цензуре прошлое.

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