Заместитель постоянного представителя США в ООН подчеркнул, что агрессивные войны никогда не должны становиться инструментом для перекраивания международных границ.

Попытка России вернуть свое имперское прошлое силой представляет прямую угрозу для суверенитета каждой страны мира. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН посол Роберт Вуд.

"Россия целенаправленно атакует критическую инфраструктуру Украины, разрушая системы, поставляющие свет и тепло населению в самое темное время года. (...) Наглые попытки России перекроить границы силой в ее тщетных попытках вернуться к своему имперскому прошлому ставят под угрозу суверенитет и территориальную целостность каждой страны", – подчеркнул Вуд во время заседание Совбеза ООН.

Он отметил, что российское бряцание ядерным оружием является безответственными действиями Кремля, "четко демонстрирующими угрозу, которую Россия представляет для международного мира и безопасности".

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Вуд подчеркнул, что агрессивные войны никогда не должны становиться инструментом для перекраивания международных границ. Он также добавил, что только на России лежит ответственность за продолжение войны против Украины и гибели людей.

"Мы снова призываем РФ прекратить агрессивную войну и нарушение Устава ООН и немедленно вывести свои войска", – резюмировал представитель США.

Война РФ против Украины: важные новости

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США уже потратили 96% средств, которые были выделены на все направления поддержки Украины с начала войны, включая поставки вооружения. По его словам, было выделено более 60 миллиардов долларов.

Между тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина имеет "безумные успехи" на Крымском направлении. Он подчеркнул, что то, что касается уничтожения вражеских активов на территории Крыма и уничтожения Черноморского флота РФ – это огромные достижения Украины.

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