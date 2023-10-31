Правительство было сформировано накануне визита председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Парламент Черногории во вторник, 31 октября, назначил новое правительство – коалицию проевропейских и просербских партий. После ночных прений 81-местный парламент поддержал новое правительство 46-ю голосами, пишет EurActiv.

Новое правительство во главе с Милойко Спаичем из движения "Европа сейчас" будет включать 18 министров и пять вице-премьер-министров. В него войдут правоцентристские проевропейские демократы, просербские социалисты и представители партий албанского меньшинства.

"Наши четыре главных внешнеполитических приоритета – это полноправное членство ... в ЕС, активное членство в НАТО, которое заслуживает доверия, улучшение хороших отношений с соседями и усиление роли страны в многосторонних организациях", – сказал Спаич парламенту.

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Просербский и пророссийский альянс "За лучшую Черногорию" во главе с Андрией Мандичем согласился проголосовать за правительство Спаича в обмен на должность спикера парламента и четыре министерских поста (после перестановок правительства, предварительно запланированных на следующий год). Мандича называют одним из самых просербских и пророссийских политиков Черногории. Также он является одним из фигурантов дела о попытке госпереворота в Черногории в 2016 году, целью которого было свержение правительства и установление пророссийского альянса.

Правительство было сформировано почти через 5 месяцев после парламентских выборов и накануне визита председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Черногория с 2010 года имеет официальный статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Политическая ситуация в Черногории

В августе 2022 года правительство Черногории во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем получил вотум недоверия и обыл отправлен в отставку. Предыдущее правительство Черногории во главе со Здравко Кривокапичем также получило вотум недоверия – в феврале 2022 года, после 14 месяцев пребывания у власти.

В марте 2023 года президент Черногории Мило Джуканович не смог сформировать правительство и издал указ о роспуске 27-го созыва парламента. В июне 2023 года в стране прошли внеочередные парламентские выборы. Больше всего голосов получило движение "Европа сейчас" (около 25%). Проевропейская "Демократическая партия социалистов" заняла второе место. Также в парламент прошел консервативный альянс "За будущее Черногории", который возглавляет просербский и пророссийский Демократический фронт. Эти выборы должны были начать эру стабильности после почти трех лет политической турбулентности, в результате которой два правительства ушли в отставку.

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