Пожар в готическом соборе в Нанте потушили

Прокуратура Нанта начала расследование по подозрению в намеренном поджоге собора Святых Петра и Павла.

Пожар в соборе святых Петра и Павла во французском городе Нант удалось потушить. Огонь уничтожил орган и значительную часть отделки храма. Также нарушена прочность здания.

Об этом сообщает Громадськесо ссылкой на France Bleu Loire Océan.

В Нант из-за пожара прибыл премьер-министр Франции Жан Кастекс в сопровождении министра культуры Розлин Башло и главы МВД Жеральда Дарманена.

Премьер поблагодарил за «самоотверженность и профессионализм» спасателей, которые работали с «замечательной эффективностью». Он также выразил слова поддержки нации, жителям Нанта и местной католической общине. Премьер заявил о скорейшем восстановлении собора и пообещал, что государство примет в этом участие.

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Прокуратура Нанта начала расследование по подозрению в намеренном поджоге собора Святых Петра и Павла.

Правоохранители обнаружили три очага возгорания — один возник на уровне полностью уничтоженного главного органа, два других — со стороны нефа.

«Расследование начато в связи с умышленным поджогом. Но делать выводы пока рано, поскольку еще предстоит сделать много следственных действий, которые смогут предоставить новые факты», — заявил телеканалу BFMTV прокурор Нанта Пьер Сеннес.

Позже он сообщил СМИ, что правоохранители не обнаружили следов взлома извне.

Напомним, утром 18 июля во Французском городе Нант возник пожар в соборе святых Петра и Павла. Это один из крупнейших католических кафедральных соборов страны, который является национальным достоянием Франции (от 1866 года).

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