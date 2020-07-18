Власть рассматривает пожар в Нантском соборе как преступное деяние – прокурор

В то же время представители муниципалитета успокаивают, что убытки от пожара не такие большие, как думали.

Прокурор Пьер Сен заявил журналистам, что власть рассматривает инцидент с пожаром в Нантском соборе Святых Петра и Павла, что во Франции, как преступное деяние. Больше информации он не сообщил.

Об этом пишет Reuters.

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По словам чиновников, сейчас на месте происшествия было три очага пожара. В результате инцидента уничтожены старинный орган XV века, поскольку возле него вспыхнуло пламя, и старые витражи передних окон.

В то же время представители муниципалитета успокаивают, что убытки от пожара не такие большие, как думали.

Сейчас десятки спасателей взяли огонь под контроль, хотя густой дым валит из окон. Ранее большое пламя охватило внутреннюю часть помещений.

На месте происшествия находятся 104 пожарных, чтобы полностью убедиться в подконтрольности огня.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июля, в соборе Святых Петра и Павла города Нант на западе Франции произошел пожар. На ликвидацию пламени мобилизовали 70 спасателей.

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