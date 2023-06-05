Причины возгорания пока неизвестны.

В Германии подтвердили гибель ребенка из Украины во время пожара в приюте для беженцев в Апольде, Тюрингия.

О трагедии сообщил министр внутренних и муниципальных дел Тюрингии Георг Майер в микроблоге Twitter. "Сегодня в Апольде погиб ребенок, который вместе со своей семьей искал защиты от бомб Путина. В такие дни приходится отчаиваться", - написал он.

Майер отметил, что сделает все, что в его силах, чтобы выяснить причину пожара. "Здесь должна быть полная ясность", - добавил он.

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Пожар в немецком приюте для беженцев: что известно

В воскресенье, 4 июня, посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил о пожаре в доме для беженцев в федеральной земле Тюрингия.

Тогда сообщалось, что в результате пожара есть пострадавшие. Посол отметил, что не может разглашать детали, поскольку следствие еще идет.

По данным местного издания mdr.de, пожар возник в 05:00, его пламя достигало нескольких метров. Журналисты сообщали о погибшем ребенке и 10 пострадавших.

В то же время стало известно о пропаже 9-летнего мальчика из Украины. Местные власти сказали, что смогут установить личность погибшего только после судебно-медицинской экспертизы.

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