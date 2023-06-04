Ранены 10 человек, предположительно погиб украинский мальчик

В Германии в приюте для беженцев в Апольде, Тюрингия, возник пожар, погиб ребенок. Как сообщает mdr.de, пожар возник в 5 часов утра по местному времени. По словам очевидцев, пламя достигало нескольких метров.

Кроме погибшего ребенка, еще 10 человек попали в больницу. Некоторые из них пострадали от дыма, а у одного человека была сломана нога.

В одно время с сообщением о гибели ребенка сообщалось о пропаже без вести 9-летнего мальчика из Украины. Власти заявили, что потребуется судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить, является ли тело, найденное в здании, пропавшим мальчиком. Отмечается, что результаты экспертизы будут известны в понедельник.

В приюте было зарегистрировано около 245 жителей из Афганистана, Сирии и Украины. Здание сейчас непригодно для проживания. Жителей приюта доставили в другой центр приема беженцев в соседнем Гермсдорфе.

В Twitter министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер назвала инцидент "ужасной новостью" и выразила соболезнования семье погибшего и беженцам, которые здесь жили.

Украинские беженцы - какая ситуация сейчас

В прошлом году война в Украине вызвала почти 17 миллионов переселенцев.

Германия в 2022 году приняла более миллиона беженцев из Украины. Примерно 80 процентов из них - женщины, около трети - дети и подростки.

В то же время сейчас в Европе начали понемногу отменять льготы для украинских мигрантов. В частности, с 1 июня платным будет проезд в Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и Чехии.В то же время в Германии украинцы смогут приобрести проездной стоимостью 9 евро на все виды общественного транспорта и проезд в региональных поездах.

Вас также могут заинтересовать новости: