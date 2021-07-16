На кадрах видно, что Ан-28 перевернулся при посадке.

Самолет Ан-28 авиакомпании "Сила", который совершил аварийную посадку в Томской области, при приземлении перевернулся.

Об этом свидетельствует первое видео с места события, которое появилось в сети.

Как сообщает российский "Интерфакс", фюзеляж выдержал удар и не развалился.

"При посадке самолет зарылся передней стойкой шасси и перевернулся на спину - произошло капотирование. Но фюзеляж целый. К счастью, возгорания не произошло", - сказал представитель центра.

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Самолет авиакомпании "Сибирская легкая авиация" выполнял рейс по маршруту Кедровый-Томск, однако внезапно пропал с радаров. На борту находилось 18 человек.

Вскоре российские спасатели обнаружили и самолет.

"Предварительно, в 14:36 обнаружено место жесткой посадки самолета. Рядом с бортом видят живых людей", - сообщили в МЧС.

Затем на месте жесткой посадки самолета приземлился вертолет со спасателями. Дополнительно из Томска направляют вертолеты для эвакуации пассажиров.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Максимально виновным может грозить до двух лет тюрьмы либо штраф 300 тыс. рублей.

Самолет Ан-28 разработан КБ Антонова и эксплуатируется с 1984 года. По состоянию на начало июля этого года у российских авиакомпаний оставалось шесть самолетов этой модели, допущенных к перевозке пассажиров. Пять из них эксплуатирует "Сибирская легкая авиация", еще один - Камчатское авиационное предприятие.

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Автор: Денис Прядко