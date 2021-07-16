На борту могло находиться 17 человек, в том числе дети.

Пассажирский самолет Ан-28 внезапно пропал с радаров в Томской области Российской Федерации. На борту могло находиться 17 человек.

Об этом сообщает ТАСС.

"Самолет пропал с радара в Бакчарском районе. У него сработал аварийный маяк. На борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей. Трое из них - это экипаж", - говорится в сообщении.

Предположительно, самолет находится в районе села Бачкар. По предварительным данным, самолет был исправен, но не исключается, что он мог потерпеть крушение.

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В Сибирском спасательном центре подтвердили пропажу Ан-28, который принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Он совершал рейс по маршруту Кедровый - Томск. На поиски самолета отправили вертолет Ми-8 Росавиации.

Крушение самолета на Камчатке

Крушение самолета произошло 6 июля.

Борт летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Связь с самолетом пропала незадолго до посадки.

Ан-26 врезался в береговую скалу, при этом часть обломков попала в море.

На борту было 28 человек, никто из них не выжил.

Со слов сотрудников МЧС, самолет упал, не дотянув 15-20 километров до аэропорта.

7 июля спасатели нашли девять тел среди обломков самолета. Одно из тел опознали, им оказался 17-летний Артем Тищенко.

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Автор: Анастасия Горбачева