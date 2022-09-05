Ранее он признал, что отношения между ЕС и Россией достигли "самой низкой точки".

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов планирует покинуть должность.

Об этом сообщает Politico.

Планируется, что давний посол России в Брюсселе вернется в Москву. В электронном письме представитель российского посольства сообщил, что планирует покинуть страну "в ближайшие несколько недель".

Видео дня

Впервые Чижов рассказал о своем возможном уходе в интервью российской газете. Чижов был выдвинут в верхнюю палату российского парламента – Совет Федерации – Центризбиркомом Карелии, находящейся на границе с Финляндией. В интервью Чижов, хотя и не подтвердил тогда конкретных планов касательно ухода с должности, но назвал свои 17 лет в своей нынешней должности "солидным сроком".

"4 сентября исполняется 17 лет, как я работаю в нынешней должности. Наверное, вы согласитесь, что это солидный срок. А что касается дальнейшего – посмотрим. Речь ведь идет о вопросах, связанных уже с другими структурами. Так что дождемся соответствующих решений и событий. Начиная, в первую очередь, с тех выборов, которые состоятся 11-го числа", – сказал он.

В мае Чижов в беседе с Politico признал, что отношения между ЕС и Россией достигли "самой низкой точки с момента их зарождения 30 лет назад".

Тогда же он заявил, что его могут отозвать обратно в Москву в любое время.

Напомним, Чижов работал в Брюсселе с 2005 года. Перед тем – в посольствах России на Кипре и в Греции, в миссии ОБСЕ в Вене и на различных должностях, связанных с политикой в отношении Европы и Великобритании в российском министерстве иностранных дел.

В феврале 2022 года, накануне российского вторжения РФ в Украину, Чижов заявлял, что Россия не будет вторгаться в Украину, если "на это не спровоцируют".

24 февраля Евросоюз вызвал Чужова. Ему было заявлено, что ЕС самым решительным образом осуждает неспровоцированное нападение на Украину. Евросоюз призвал Путина незамедлительно вывести российские войска из Украины.

На основании решения главного дипломата ЕС Жозепа Борреля 19 сотрудников постоянного представительства Российской Федерации при Европейском Союзе в Брюсселе были объявлены персонами нон-грата за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу. Они покинули Брюссель.

Вас также могут заинтересовать новости: