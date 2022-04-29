Вместе с послом Йоганнесом де Молом в Киев возвращается небольшая команда дипломатов.

Посольство Королевства Нидерланды вновь возобновляет работу в Киеве.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Нидерландов в Twitter.

"Сегодня нидерландское посольство снова откроется в Киеве. Посол Йоханнес де Мол и небольшая команда будут тесно работать с украинскими властями и странами-партнерами на месте", - говорится в сообщении.

В то же время консульская служба посольства будет оставаться закрытой.

Как сообщал УНИАН, после успешной обороны Киева и освобождения Киевской области от российских захватчиков, в столице Украины начали возобновлять свою работу посольства зарубежных стран. В частности, известно о более чем 20 государствах, которые вернули своих дипломатов в Киев.

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