Глава МИД Польши объяснил, что должно произойти в итоге.

Недавние ракетные удары России по Украине, в результате которых погибли десятки мирных жителей, включая Кривой Рог и Сумы, являются насмешкой кремлевского диктатора Владимира Путина над президентом США Дональдом Трампом, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Выступая перед встречей министров иностранных дел ЕС, он отметил, что был "потрясён" последними ударами, пишет Newsweek. "Украина безоговорочно согласилась на прекращение огня более месяца назад. Последние удары — это издевательский ответ России", - заявил он.

При этом глава МИД Польши надеется, что Трамп и его администрация увидят "насмешку Путина" над их доброй волей, после чего будут приняты соответствующие решения.

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Трамп, в свою очередь, тоже отреагировал на удар России по Сумам, но не обвинил в этом Кремль, заявив, что произошедшее стало "ошибкой". "Я считаю, что это ужасно. Мне сказали, что это была ошибка, но всё равно считаю это ужасной вещью", — сказал он.

Другие новости о попытках Трампа закончить войну в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский призвал Трампа приехать в Украину, прежде чем воплощать свой "мирный план". "Пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, строить планы переговоров, приезжайте и посмотрите на людей, мирных жителей, воинов, больницы, церкви, детей, разрушенных или погибших", - сказал президент Украины.

Кроме того, команда Трампа своими ошибками предоставляет много карт Путину, который продолжает смелеть. Из-за этого выходит так, что Трамп продлевает войну в Украине, а не наоборот.

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