Специалист обратил внимание на то, что Дмитриев и Виткофф - не официальные лица.

Встреча, которая должна состояться в Вашингтоне между подсанкционным российским финансистом Кириллом Дмитриевым и вероятно американским миллиардером Стивеном Уиткоффом, - форма неофициальной коммуникации, которую всегда можно "слить". Такое мнение в эфире Radio NV высказал руководитель центра исследования России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, оба - Дмитриев, который из круга кремлевского диктатора Владимира Путина, и Виткофф, которого называют "личным послом" президента США Дональда Трампа - не занимают официальных должностей.

"Я бы настолько не поднимал градус относительно поездки этого господина (Дмитриева - УНИАН). Я не знаю, он высокопоставленный чиновник или нет. Он просто человек, который есть в орбите Путина и он поручает ему выполнять те или иные задачи. Думаю, что вряд ли можно говорить о том, что это какая-то политическая фигура. Это спецназовец такой же как тот же Уиткофф, который является спецназовцем Трампа. Потому что, по-моему, какой-то официальной должности Виткофф в администрации не занимает", - сказал Огрызко.

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По данным СМИ, Дмитриев вхож "в семью Путина". При этом, как отметил Огрызко, не означает, что он - должностное лицо, это - человек из круга Путина "и не более", но это неважно. Как пояснил дипломат, так же Путин может взять любого с улицы и сказать, "ты поедешь в Вашингтон с моей специальной миссией", чтобы говорить там с кем угодно.

По словам Огрызко, на самом деле Путин и Трамп пытаются найти каналы коммуникации, которые всегда можно "слить" - сказать, мол, это же не официальные лица, это люди, которые о чем-то говорили, о чем-то договорились, о чем-то - нет.

"То есть, это традиционная форма прощупывания ситуации и понимания, как далеко по тому или иному вопросу можно пойти. Вот в таком случае я думаю, что там не будет идти речь о каких-то слишком серьезных вопросах, кроме экономических... Американцы заинтересовались редкоземельными материалами в России. Путин об этом уже неоднократно говорил, заманивал Трампа и его команду на то, чтобы "давайте что-то подумаем, подпишем, будем вместе использовать Арктику для такого бизнеса". Это абсолютная "замануха", - сказал Огрызко.

Он объяснил: для того, чтобы "что-то там делать", надо иметь соответствующую инфраструктуру. Однако в указанной местности нет какой-либо инфраструктуры. Как пояснил Огрызко, на российском севере, между Мурманском (РФ) и американской Чукоткой, есть один более-менее действующий порт, но даже эта инфраструктура не соответствует современным параметрам.

"Поэтому это все разговоры о "белом бычке", и это все надо понимать... Но Трампу нужны красивые заявления, красивые фейерверки сообщений о том, что "я и здесь что-то сделал". Вот для этого поедет этот российский господин к американскому самому господину, и они будут что-то между собой обсуждать. Даст ли это какой-то результат? Возможно, в виде какой-то общей декларации о том, что и американцы, и россияне в будущем намерены работать в Арктике", - считает Огрызко.

Дипломат также выразил сомнения о том, что от этой встречи следует ожидать чего-то большего.

Также он ответил на вопрос, почему эта встреча назначена именно в США, а не, например, в Казахстане или в Саудовской Аравии, для чего бы с российского бизнесмена не пришлось бы снимать санкции.

По мнению Огрызко, это "не сенсация", потому что тот же руководитель российского МИД Сергей Лавров, который тоже под санкциями, время от времени приезжает на некоторые мероприятия по линии ОБСЕ в европейские страны. Как пояснил дипломат, в случае выезда Дмитриева речь идет об определенных "неофициальных коммуникациях", которые происходят, когда страны ищут вариант как по быстрее договориться о тех или иных вещах.

"Это - точечные меры, которые для нас неприятны..., но это не невероятно. Это форма неофициальной коммуникации", - добавил Огрызко.

Поездка спецпредставителя Путина в США - что известно

Ранее CNN сообщал, что на этой неделе может состояться встреча между ключевым переговорщиком от Кремля Кириллом Дмитриевым с представителем Белого дома.

Говорилось, что это произойдет в Вашингтоне. По данным некоторых СМИ, Дмитриев встретится со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Уже 2 апреля пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в ближайшее время глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству Дмитриев может отправиться в Соединенные Штаты.

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