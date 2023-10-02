По мнению британского министра, США и Польша продолжат оказывать решительную поддержку Украине, несмотря на внутреннее давление.

Великобритания будет продолжать поддерживать Украину "независимо от того, что происходит в других местах". Об этом заявил министр обороны Грант Шаппс, пишет Sky News.

По его мнению, США и Польша продолжат оказывать решительную поддержку Украине, несмотря на внутреннее давление. Было понятно, что любая напряженность по поводу поддержки Украины всплывет во время выборов, но поддержка Польши была "великолепной", отметил Шаппс.

Обращаясь к США, он сказал, что "мы далеки" от того, чтобы страна прекратила поддержку.

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Людям не следует "вдаваться в подробности" махинаций бюджетного процесса США или предполагать "наихудший сценарий" на выборах в следующем году.

Говоря о том, является ли худшим сценарием избрание Дональда Трампа, Шаппс отметил: "Нет, я не думаю, что худший сценарий развития событий - это Трамп, потому что то, что произойдет потом, будет настоящим вопросом".

"Британия, независимо от того, что произойдет в других местах, возьмет на себя лидирующую роль", - подчеркнул британский министр.

Поддержка Украины со стороны других стран - проблемы

Как сообщал УНИАН, в последнее время из-за блокирования рядом стран поставок украинского зерна ухудшились отношения Украины и Польши. Президент Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН заявил, что "некоторые друзья в Европе разыгрывают солидарность в политическом театре и делают триллер на зерне", тем самым оказывать помощь Москве. После этого польский президент Анджей Дуда сравнил Украину с опасным утопающим, который может потащить за собой того, кто хочет ему помочь.

Тем временем, в эти выходные в Словакии прошли досрочные парламентские выборы, от которых, как ожидалось, будет зависеть продолжение поддержки Украины этой страной. Больше всего голосов на выборах получила пророссийская социал-демократическая партия Smer-SD бывшего премьер-министра Роберта Фицо, который выступал за прекращение военной помощи Украине. Ожидается, что Smer-SD будет формировать коалицию с партией Hlas. Последняя изначально поддерживала оказание помощи Украине, но во время выборов передумала и заявила, что о военной помощи больше речь не идет.

Активна фаза выборов стартует и в США, где одним из наболее вероятных кандидатов от Республиканской партии может стать Дональд Трамп, который продолжает бросаться громкими заявлениями как о самих США, так и о Европе, и о войне в Украине. В частности, он обещал "закончить войну за 24 часа", а ранее призывал "отдать" России Крым в обмен на мир и заявлял, что при его президентстве РФ якобы не решилась бы на полномасштабное вторжение.

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