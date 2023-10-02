Европа боится ухудшения ситуации - что США погрузятся в изоляционизм.

Западные партнеры Украины обеспокоены ситуацией в США, где из-за внутренней политической борьбы уже была поставлена под сомнение военная помощь Украине. В Европе опасаются, что США начнут дрейфовать к изоляционизму и сосредоточенности на внутренней политике, пишет Bloomberg.

По словам европейского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, ситуация с американской помощью Украине вызывает беспокойство и требует быстрого решения. По его словам, Путин и другие агрессоры могут стать смелее из-за отсутствия непоколебимой поддержки Запада. Еще один топ-чиновник, которого издание называет "одним из лидеров ЕС", прогнозирует дальнейшее ухудшение этой ситуации с приближением выборов в США.

"Большинство из нас, тех, кто поддерживает Украину, это застало врасплох. Это могло вызвать подъем в тех странах, которые не поддерживают Украину или желают ей чего-то другого, кроме победы. Это, очевидно, поправимо, но это свидетельствует о сложности дискуссии", – заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в комментарии Bloomberg.

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Некоторые союзники указывают на комментарии президента Джо Байдена, который поручил Конгрессу быстро возобновить финансирование программ поддержки Украины.

"Президент Байден фактически дал понять, что это не меняет его взгляда на непрерывные дарения и финансирование. Но, конечно, внутренняя политика влияет на это", - заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Выступая в понедельник в Киеве перед переговорами со своими коллегами из ЕС, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его правительство работает с обеими сторонами Конгресса США, чтобы обеспечить продолжение поддержки.

"Мы не считаем, что поддержка США была разрушена, потому что Соединенные Штаты понимают, что поставлено на карту в Украине. Вопрос в том, является ли то, что произошло, инцидентом или системой. Я думаю, что это был инцидент", — сказал он журналистам.

США приостановили выделение новой помощи Украине

Как рассказывал УНИАН, в минувшую субботу Конгресс США утвердил временный бюджет на полтора месяца, в котором вообще не было предусмотрено финансирование новых пакетов помощи Украине. Из-за обострения внутриполитической борьбы на фоне предстоящих выборов президента США вопрос поддержки Украины стал предметом споров между изоляционистами и остальными законодателями.

Однако украинские официальные лица призывают не поднимать панику из-за этого. Как отмечают в МИД, подобные бюджетные баталии, жертвой которых на этот раз стала Украина, происходят в США каждый год. Власти Украины работают над тем, чтобы американская помощь таки восстановилась в полноценном бюджете.

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