Верховный суд США отказался рассматривать иск порноактрисы Стеффани Клиффорд, известной как Сторми Дэниелс, к бывшему президенту страны Дональду Трампу.
Об этом сообщает CNN.
Клиффорд, которая прославилась после того, как ее уличили в получении 130 тысяч долларов за молчание об интимной связи с Трампом, подала в суд на бывшего главу государства, обвинив его в клевете.
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Порноактриса заявляла, что ей поступали угрозы из-за раскрытия информации о ее отношениях с Трампом, однако экс-президент обвинил артистку во лжи.
Суд не стал объяснять причины своего решения.
Стефани Клиффорд и Трамп: что известно
- Клиффорд написала книгу о своей жизни и деталях встреч с Трампом, которая называется «Полное раскрытие» (Full Disclosure). Она поступила в продажу 2 октября 2018 года.
- В книге Сторми Дэниелс заявляла, что ее сексуальные отношения с Трампом начались в 2006 году во время турнира по гольфу на озере Тахо, то есть через год после бракосочетания Дональда Трампа со своей женой Меланией, которая родила ему сына Бэррона.
- Супруга экс-президента Мелания Трамп назвала Стеффани Клиффорд шлюхой из порно.
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