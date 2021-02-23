Ранее Стеффани Клиффорд уличили в получении 130 тысяч долларов за молчание об интимной связи с Трампом.

Верховный суд США отказался рассматривать иск порноактрисы Стеффани Клиффорд, известной как Сторми Дэниелс, к бывшему президенту страны Дональду Трампу.

Об этом сообщает CNN.

Клиффорд, которая прославилась после того, как ее уличили в получении 130 тысяч долларов за молчание об интимной связи с Трампом, подала в суд на бывшего главу государства, обвинив его в клевете.

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Порноактриса заявляла, что ей поступали угрозы из-за раскрытия информации о ее отношениях с Трампом, однако экс-президент обвинил артистку во лжи.

Суд не стал объяснять причины своего решения.

Стефани Клиффорд и Трамп: что известно

Клиффорд написала книгу о своей жизни и деталях встреч с Трампом, которая называется «Полное раскрытие» (Full Disclosure). Она поступила в продажу 2 октября 2018 года.

В книге Сторми Дэниелс заявляла, что ее сексуальные отношения с Трампом начались в 2006 году во время турнира по гольфу на озере Тахо, то есть через год после бракосочетания Дональда Трампа со своей женой Меланией, которая родила ему сына Бэррона.

Супруга экс-президента Мелания Трамп назвала Стеффани Клиффорд шлюхой из порно.

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Автор: УНИАН