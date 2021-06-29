Россия как государство развалится через 10 лет, этому будут способствовать введенные против нее санкции за агрессивную политику.
Такое мнение высказал политический эксперт Руслан Осипенко в эфире канала "Украина 24".
"Я не согласен с утверждением, что санкции против России будут ей вредить лишь в долгосрочной перспективе. Если посмотреть рейтинг устойчивого развития, и место Украины и России в нем, то Украина уже за 7 лет обогнала Россию. Это говорит о том, что развитие российской экономики немного приостановилось, а украинская экономика и ВВП продолжают расти. Мы их догоняем, мы определенно не имеем столько потенциала, сколько они, но по многим пунктам мы их уже обогнали", - считает политолог.
Россия, по его словам, теряет надежду на развитие - у нее нет "светлого образа будущего".
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"Россия с Крымом попала фактически в ловушку. Она его захватила, уже не может отпустить. Эти санкции со временем просто развалят Россию, думаю, в течение 10 лет. Советский союз падал с 1979 года до 1990 года. Две ошибки - Афганистан и Перестройка - и все пошло под откос", - заявил Осипенко.
Ранее российский политолог объяснил слова Путина о членстве Украины в НАТО.
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