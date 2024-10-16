Речь идет, в частности, о сотнях перехватчиков для ПВО.

Соединенные Штаты Америки существенно усилят Украину различными видами вооружения в ближайшие месяцы.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, об этом шла речь во время телефонного разговора президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. В частности, лидеры обсудили американскую поддержку для Украины в ее обороне от российской агрессии.

Отмечается, что Байден сообщил обновленную информацию о его усилиях увеличить помощь в сфере безопасности для Украины на остаток периода его президентских полномочий.

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Так, сегодня президент США объявил выделение пакета помощи в сфере безопасности на 425 млн долларов, который включает дополнительные способности для противовоздушной обороны, боеприпасы класса "воздух-земля", бронированные транспортные средства, и критические боеприпасы для удовлетворения потребностей Украины.

"В ближайшие месяцы, Соединенные Штаты предоставят Украине ряд дополнительных возможностей, включая сотни перехватчиков для противовоздушной помощи, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и БМП, и все это поможет оснастить Вооруженные силы Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский предоставил Байдену информацию о плане по одержанию победы над Россией, и оба лидера поручили своим командам провести дальнейшие консультации относительно следующих шагов.

Помощь США Украине

16 октября 2024 года стало известно, что Соединенные Штаты Америки предоставляют Украине новый оборонный пакет помощи объемом 425 миллионов долларов. В пакет вошли новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.

В сентябре президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине на 2,4 млрд долларов. Кроме того, он поручил Пентагону распределить всю оставшуюся часть утвержденного финансирования на безопасность Украины до конца его срока президентства, а именно до 20 января 2025 года.

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